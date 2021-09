Dune : 3 bonnes raisons de courir voir le film évènement avec Zendaya et Timothée Chalamet

2. Un film à voir sur TRÈS TRÈS grand écran

Le réalisateur Denis Villeneuve (Premier Contact, Sicario) a sans conteste gagné son pari. Son adaptation de Dune est une réussite, une véritable expérience cinématographique et sensorielle à vivre exclusivement sur grand écran. Le soin apporté à l'image aux décors est tel que l'on plonge littéralement dans la planète Arrakis.

Que le réalisateur défende corps et âme l'expérience de la salle, on le comprend. Dune n'est pas fait pour votre téléphone ou votre écran d'ordi. Le sens du détail est présent dans chaque plan. L'immersion est totale.

"Ce film a été rêvé, conçu, fabriqué, tourné pour un écran large." nous a expliqué Denis Villeneuve en interview. "Quand on tourne un film pour le petit écran, on le tourne pas de la même façon. On ne le monte pas avec le même rythme. Il y a beaucoup d'aspects de ce film qui ont été pensés pour le grand écran. Pour moi, le cinéma sur grand écran est un langage. Quand une personne se rend dans une salle de cinéma, c'est déjà un engagement vis à vis d'une oeuvre. A la maison, ce n'est pas le même engagement. On est distrait, on se permet de faire autre chose. Là, il y a un effet d'immersion. Ce film a été conçu pour être le plus immersif possible. Il a été tourné en IMAX pour que l'on se sente aspiré par le décor. Le même travail a été effectué sur le son. Ce sont des qualités qu'on ne peut pas retrouver à la maison."

3. Timothée Chalamet est une rockstar

"Timothée Chalamet est une vraie rockstar" nous a expliqué l'actrice Rebecca Ferguson (vue dans Mission Impossible et dans The Greatest Showman) "C'est l'un des meilleurs de sa génération. Je pense que depuis Leonardo DiCaprio, on a pas vu un jeune acteur aussi doué et habité. Il a un charisme énorme". Effectivement, Timothée Chalamet en Paul Atreides a l'allure d'une véritable rockstar. Le côté ténébreux en prime. L'acteur de 25 ans porte le film aidé par Zendaya (qui pourtant n'apparaît réellement que quelques minutes) mais aussi Jason Momoa, Oscar Isaac ou encore Rebecca Ferguson.

Seul bémol, que Dune ne soit que la première partie d'un film en deux parties. La fin risque de frustrer plus d'un spectateur. On a pas fini d'en entendre parler.

Dune, actuellement au cinéma.