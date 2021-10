The Batman, The Flash, Aquaman 2... : le recap express du DC Fandome 2021

Allergiques aux super-héros, passez votre chemin... Si Marvel nous prépare déjà pas mal de films et séries pour les mois à venir, les fans de DC Comics peuvent aussi avoir le sourire puisque ce ne sont pas les projets qui manquent pour les mois à venir. Et si vous étiez un peu en manque de nouveauté, ça tombe bien, le DC Fandome a fait le plein d'images inédites.

La bande-annonce de The Batman

Après Christian Bale et Ben Affleck, c'est Robert Pattinson qui enfile le costume de Bruce Wayne dans The Batman, réalisé par Matt Reeves. Après une première bande-annonce, le Chevalier Noir est de retour pour un nouveau trailer et autant vous dire qu'on aimerait bien avancer le temps et être déjà au 2 mars 2022 pour le voir en salles ! Au casting au côté de l'ex-star de Twilight, on retrouvera Zoë Kravitz, Colin Farrell ou encore Jeffrey Wright.

Le teaser de The Flash

Attendu depuis son arrivée dans l'univers cinématographique de DC dans Batman vs Superman en 2016, le film solo de The Flash est bien toujours dans les cartons et devrait sortir, si tout va bien, à la fin de l'année 2022. Ezra Miller renfile le costume de Barry Allen dans cette version ciné (à ne pas confondre avec la série diffusée sur la CW). Le film adaptera l'intrigue du Flashpoint dans laquelle Barry remonte le temps pour sauver sa mère et permettra à deux anciens Batman de faire une apparition : Michael Keaton et Ben Affleck sont tous les deux annoncés au casting et le premier fait même un apparition vocale dans le teaser :