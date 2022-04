Amber Heard a failli être virée d'Aquaman 2 : nouvelles révélations choc avant son procès contre Johnny Depp

Johnny Depp a été viré de la saga Les Animaux Fantastiques (et remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald pour Les Animaux Fantastiques : les secrets de Dumbledore qui sort ce mercredi 13 avril au cinéma) suite à son procès en diffamation contre le Sun. Pour rappel, l'acteur a perdu son procès contre le tabloïde qui l'avait qualifié de "frappeur de femme" et a fait appel de cette décision. Mais si l'acteur a été "cancel", ce n'est pas le cas de son ex-compagne.

Malgré la demande des fans qui ont lancé une pétition pour demander son renvoi d'Aquaman 2, Amber Heard a bien tourné la suite du film avec Jason Momoa. "Des rumeurs et campagnes de mobilisations payées sur les réseaux sociaux ne dicteront pas les décisions de casting parce qu'elles n'ont aucun impact dans la réalité. Seuls les fans permettent la concrétisation de Aquaman et Aquaman 2. Et je suis vraiment excitée de débuter ça l'an prochain" avait-elle écrit en novembre 2020.

Amber Heard a failli être virée d'Aquaman 2

Sauf que selon de nouvelles rumeurs, l'actrice aurait bien failli être virée du casting d'Aquaman 2. C'est le site Puck qui dévoile l'information, s'appuyant sur une déposition du président de DC Films qui doit être présentée prochainement, dans le cadre du nouveau procès en diffamation opposant Johnny Depp à Amber Heard (le procès a débuté ce lundi 11 avril 2022 aux Etats-Unis : l'acteur reproche à son ex de l'avoir accusé d'être violent dans un article publié en décembre 2018 dans le Washington Post).

Dans cette déposition, le boss des films de l'univers DC aurait dévoilé que les studios ont bien failli virer Amber Heard d'Aquaman 2. La raison ? Certains producteurs et dirigeants auraient eu des doutes sur son alchimie avec Jason Momoa (et dire que certains pensaient que l'actrice était la raison pour laquelle l'acteur a rompu avec sa femme...). Finalement, Amber Heard a bien fait son retour sur le tournage mais n'aurait pas reçu d'augmentation pour cette suite, aurait précisé l'homme à la justice. L'équipe d'Amber Heard, via ce témoignage, veut prouver que le scandale autour de sa relation avec Johnny Depp a eu des conséquences sur sa carrière professionnelle. La star qui est devenue maman en 2021 assure qu'elle n'a, depuis ses nombreux procès avec son ex, pas retrouvé de rôle lucratifs ou de partenariats.

Bref, cette bataille judiciaire aurait donc eu des conséquences sur les deux parties et ce n'est pas fini puisque leur nouveau procès vient tout juste de s'ouvrir. Juste avant le début des audiences, Amber Heard a choqué (et énervé) les fans de Johnny Depp en assurant avoir toujours de l'amour pour lui.