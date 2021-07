Amber Heard (Aquaman 2) maman : elle annonce la naissance surprise de son premier enfant

Un combat pour la comédienne ?

Une heureuse nouvelle pour la comédienne, qui serait passée par des moments compliqués avant cette naissance. Si la compagne de Bianca Butti a confessé ne pas être à l'aise à l'idée d'ouvrir son cocon personnel au monde entier, "Une partie de moi considère que ma vie privée ne concerne personne d'autre. Mais je sais également que la nature de mon travail fait que je ne peux pas toujours tout contrôler", elle a néanmoins précisé ceci, "Il y a 4 ans, j'ai décidé que je voulais un enfant. Et je voulais le faire à ma façon."

Qu'est-ce que cela signifie ? A priori, si la grossesse de la comédienne de 35 ans est passée inaperçue ces derniers mois, c'est tout simplement parce qu'elle n'aurait jamais été enceinte. En réalité, d'après une proche d'Amber Heard, interrogée par Page Six, elle aurait eu recours à une mère porteuse afin de possiblement palier un problème de fertilité, "La chose la plus importante pour Amber, c'est d'être ouverte au sujet de la naissance d'Oonagh. Il y a tellement de femmes qui ont le sentiment de ne pas pouvoir parler de leur fertilité et qui sont inquiètes, ou gênées par ça."

Une épreuve qui aurait été difficile à vivre pour l'actrice, dont l'ancienne vie privée avec Johnny Depp est déjà mouvementée, mais une happy ending qui fait aujourd'hui son plus grand bonheur, "Amber souhaite les aider à se sentir soutenues et à réaliser qu'il existe une multitude de façons d'avoir un bébé malgré des problèmes de fertilité. (...) Elle est émue. Elle a toujours su qu'elle voulait devenir maman et c'est son plus grand rêve qui devient enfin réalité. Elle est tellement reconnaissante envers la femme incroyable qui l'a aidée à amener Oonagh dans sa vie".