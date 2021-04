Aquaman 2 : Amber Heard tease son retour avec une photo

Sorti en 2018, Aquaman a eu un énorme succès dans le monde entier. Il a été le premier film de l'univers DC a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial et un 2nd volet a donc été mis en projet. A cause de la pandémie de Covid-19, le tournage a dû être un peu repoussé : il ne débutera que cet été pour une sortie prévue le 16 décembre 2022. Beaucoup se demandaient si Amber Heard allait reprendre son rôle. L'actrice est en pleine bataille judiciaire avec son ex-mari, Johnny Depp, qui, lui, a été écarté du tournage des Animaux Fantastiques 3.

En novembre dernier, certains fans d'Aquaman lançaient une pétition pour demander le renvoi de l'actrice. En tout, ce sont plus d'un million de personnes qui ont signé cette pétition en quelques semaines. Amber Heard n'avait pas tardé à réagir, confirmant qu'elle reprendrait bien son rôle dans le 2e volet. Il s'était ensuite murmuré qu'elle aurait été évincée pour être remplacée par Emilia Clarke, mais ce n'était encore qu'une intox.

Amber Heard tease son retour sur le tournage d'Aquaman

Et malgré les demandes de certains internautes, il semblerait bien qu'Amber Heard soit toujours prévue au casting d'Aquaman 2 où elle donnera de nouveau la réplique à Jason Momoa. Sur Instagram, l'actrice a teasé ce week-end son retour dans le rôle de Mera. On peut la voir poser pour une photo où elle lit un livre et sur laquelle elle semble porter les cheveux rouges de Mera (il pourrait s'agir d'une ancienne photo prise sur le tournage du premier film puisque le tournage du 2nd volet n'a pas débuté). "Avant qu'Aquaman ne me prenne les dernières pages de ce livre #jacheteunkindlepouraquaman2" a écrit l'actrice en légende de la photo à voir ci-dessus.