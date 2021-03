Aquaman 2 : toutes les infos sur la suite du film avec Jason Momoa et Amber Heard

Ces déclarations n'ont cependant pas arrêté les rumeurs. Il y a quelques semaines, il s'est murmuré qu'Emilia Clarke aurait été choisie pour reprendre le rôle de Mera et remplacer Amber Heard. Des rumeurs fausses selon un journaliste de The Hollywood Reporter.

Quelle intrigue pour la suite ?

Que va-t-il se passer dans Aquaman 2 ? Pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui nous attend dans la suite, mis à part que plusieurs acteurs seront de retour - en plus de Jason Momoa et Amber Heard. Patrick Wilson (Ocean Master) et Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) devraient reprendre leurs rôles et le réalisateur James Wan sera de retour à la mise en scène. Ce dernier a déjà teasé que la suite sera "un peu plus sérieuse" et "plus adaptée" au monde dans lequel nous vivons.