Snyder Cut de Justice League : les 5 grosses différences avec le film de 2017

Une histoire cohérente

En 2017, Justice League ne durait que 2h et Joss Whedon n'avait donc clairement pas le temps d'établir parfaitement les enjeux et d'introduire en douceur l'environnement et les personnages. Dans cette Snyder Cut, tout est corrigé. Avec une version de 4h, Zack Snyder utilise la même trame (Bruce Wayne tente de monter une équipe de justiciers afin d'empêcher Steppenwolf de réunir les Boîtes-Mères et ainsi détruire le monde), mais ne précipite en rien son récit, ce qui le rend compréhensible, fluide et logique. On comprend mieux les agissements de Steppenwolf (grâce à l'introduction géniale de Darkseid), on prend conscience de l'état du monde et de la place des héros, et l'intégration des personnages fait sens et nous révèle enfin pourquoi et comment ils sont tous complémentaires.