Justice League - Snyder Cut : la bande-annonce totalement folle (avec le Joker)

Justice League - Snyder Cut : une bande-annonce totalement folle (avec le Joker)

C'est dans un tout petit peu plus d'un mois maintenant que HBO Max mettra en ligne (aux USA) la Snyder Cut de Justice League. Et quand on découvre la bande-annonce de ce nouveau montage, il apparait évident que ce film n'aura plus rien à voir avec la version de Joss Whedon. Sombre, spectaculaire, incarné... ce Justice League 2021 nous promet une expérience totalement folle.

Pour la Saint-Valentin, Zack Snyder a fait un cadeau à tous les fans du DCEU. Ce dimanche 14 février 2021, le réalisateur a en effet dévoilé la bande-annonce de sa "Snyder Cut" de Justice League, son montage personnel du célèbre film (raté) de 2017 réimaginé à l'époque par Joss Whedon, qui contiendra près de 75% d'images inédites le tout sur une durée de près de 4h. Une Snyder Cut totalement folle Et le moins que l'on puisse dire en découvrant ce trailer, c'est que cette nouvelle version du film tiendra toutes ses promesses. Malgré des effets spéciaux qui ne seront pas tous au point (la faute à un budget restreint) et l'ajout de certaines scènes qui pourraient alourdir le récit (Zack Snyder y tenait afin de conclure cette saga, chose qu'il ne pourra pas faire dans le futur comme il l'avait un temps envisagé), ce Justice League 2021 sera digne des meilleurs films du réalisateur. Entre des scènes d'action totalement folles, des money shots hallucinants (Batman debout sur le tank = masterclass), l'envie perpétuelle de proposer un discours dans un univers classique, "Nous vivons dans une société où l'honneur est un lointain souvenir" et bien évidemment de jolis cadeaux faits aux fans (le Joker et Batman qui devraient avoir une relation différente face à cette possible fin du monde, mise en scène du Black Superman...), Zack Snyder nous promet ici du vrai Zack Snyder. Justice League sera donc sombre, chaotique, spectaculaire, intense, fou et incarné !