Justice League - Snyder Cut : le nouveau look du Joker de Jared Leto dévoilé

Cette année 2021 s'annonce difficilement meilleure que la précédente, la faute (encore et toujours) à l'épidémie de Covid-19, mais il existe tout de même une raison d'être heureux : le 18 mars prochain, Zack Snyder dévoilera ENFIN sa version de Justice League sur la plateforme HBO Max (aux USA).

Un nouveau Justice League par Zack Snyder

Ce n'est pas un secret, le réalisateur s'est toujours détaché du film sorti au cinéma en 2017. Alors qu'il avait été contraint d'en quitter la production en cours de route (mais une fois le tournage terminé) pour cause de problèmes personnels, il n'a jamais caché que le travail réalisé par Joss Whedon, son successeur sur ce projet, ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé à ses débuts.

Aussi, face aux critiques du cinéaste et à la mobilisation des fans pendant des années, Warner Bros a finalement cédé et accepté de laisser carte blanche à Zack Snyder afin qu'il puisse monter son propre film Justice League. A cet effet, le réalisateur a promis qu'il allait donc utiliser près de 75% d'images inédites tournées à l'époque mais jamais utilisées par Joss Whedon. Mais ce n'est pas tout, il a même profité de cette occasion inattendue pour tourner quelques séquences supplémentaires afin de compléter sa vision du DCEU.

Face-à-face intense entre Batman et le Joker

Et parmi les scènes en question, on y retrouvera notamment un face-à-face entre le Batman de Ben Affleck et le Joker de Jared Leto. Un passage qui n'était pas prévu au départ du projet mais qui fait désormais sens pour Zack Snyder. Il l'a révélé auprès de Vanity Fair, "La présence du Joker est vraiment la seule chose à laquelle j'ai pensé après coup. Mais ça a tout de même toujours été mon intention de l'incorporer dans ce monde." Et pour cause, il aurait aimé mettre en scène ce duel dans un autre film, désormais rendu impossible avec l'état actuel du DCEU et la nouvelle vision des studios (nouveau Batman à venir avec Robert Pattinson, un nouveau Joker a été présenté avec Joaquin Phoenix...)

A quoi ressemblera donc cette scène ? Elle se déroulera dans une vision de Bruce Wayne lorsqu'il découvrira le possible futur état du monde dans le cas où il ne vaincrait pas Darkseid. "Le truc cool avec cette scène, c'est qu'il s'agit du Joker qui s'adresse directement à Batman au sujet de Batman. Il l'analyse sur qui il est, ce qu'il est" a confié Zack Snyder, avant d'ajouter, "Cette séquence explique pourquoi Bruce avait la carte du Joker accrochée à son arme que l'on pouvait voir dans Batman V Superman."

Oui, si cette scène ne durera que quelques minutes, elle devrait néanmoins avoir le temps d'expliquer l'état psychologique de Bruce dans BvS en mettant sur le tapis le sort réservé à Robin. Zack Snyder n'a pas souhaité s'épancher sur la façon dont cela se passera à l'écran, mais il a tout de même confessé ceci, "J'ai toujours voulu explorer la mort de Robin. Si jamais il devait y avoir un autre film, ce qui bien sûr ne devrait pas arriver, je voulais voir des flashbacks sur la mort de Robin, sur comment le Joker a pu le tuer, brûler le manoir Wayne et les conséquences entre le Joker et Bruce".

Un Joker totalement différent

En parlant du Joker, Vanity Fair a également dévoilé deux premières images inédites de cette nouvelle incarnation par Jared Leto. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le style du vilain ne ressemblera pas du tout à celui qu'il avait dans Suicide Squad. Exit les tatouages et le bling-bling, bonjour les cheveux longs, gras et le maquillage fait à l'arrache.

De quoi comprendre que Zack Snyder a souhaité oublier Suicide Squad ? Qu'il s'agira simplement d'une conséquence de la vision de l'apocalypse qui détournera la réalité ? Que le Joker aura, comme dans les comics, décidé de changer de style entre temps ? Ne comptez pas sur le réalisateur pour obtenir la réponse. Interrogé sur cette évolution, il a simplement révélé, "Je dirais que l'eau a coulé sous les ponts. Qui sait ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas s'il porte du maquillage par-dessus les tatouages, je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est difficile à dire..."