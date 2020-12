Justice League : la Snyder Cut sera bien plus violente et vulgaire que le film de 2017

On ne sait pas encore à quel moment la Snyder Cut de Justice League sortira précisément en 2021, mais on peut déjà s'attendre à du grand spectacle. Au détour d'une interview accordée à EW, le réalisateur Zack Snyder - qui bosse encore sur la post-production et le nouveau montage de ce film - dont la durée est actuellement estimée à près de 4h, s'est montré enthousiaste face au résultat à venir.

Un Justice League violent au programme

"Ce film va être dingue et tellement épique. Et il sera probablement classifié 'R'. Oui, ça sera vraiment une version R-Rated. On n'a pas encore eu le retour de la MPAA (Motion Pictures American Association), mais c'est ce que je ressens au fond de moi" a-t-il ainsi révélé avec excitation. Et si en France une telle classification équivaut généralement à un simple avertissement du genre "déconseillé aux -12 ans" voire "-16 ans", il faut savoir que les films de super-héros sont habituellement réservés au grand public afin d'accueillir le plus grand nombre de spectateurs en salles et ainsi rentabiliser la production.

Autrement dit, ce possible "R" accolé à la Snyder Cut ne sera pas un simple détail sans importance. Zack Snyder l'a révélé, en se libérant de l'obligation d'offrir un résultat "familial" - notamment grâce à la mise en ligne de cette version sur HBO Max, il peut désormais mettre en scène une histoire plus mature et crédible, "Il y a une scène où Batman lâche un "fuck". Cyborg n'est pas vraiment heureux de sa vie au moment où il rencontre la Justice League et il a pour habitude de dire ce qu'il pense. Et Steppenwolf est carrément du genre à découper les gens en deux. Donc cette classification sera liée à la violence et la vulgarité".

Et quand on se souvient de la force d'un film comme Logan, également classifié "R" à son époque, il est difficile de ne pas être emballé par cette nouvelle tournure.