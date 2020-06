Justice League - la Snyder Cut : premier teaser intense avec Darkseid et Wonder Woman

La Snyder Cut se dévoile

2020 restera peut-être comme l'une des pires années de ce début du siècle, mais elle aura au moins eu le mérite d'être également celle de la meilleure des nouvelles, à savoir... l'officialisation de la Snyder Cut de Justice League. Traduction : le réalisateur Zack Snyder va ENFIN pouvoir dévoiler SA véritable version du film de 2017 qui avait été massacré en post-production par WB et Joss Whedon à la suite de son départ pour cause de problèmes familiaux.

Une version très attendue des fans du papa de Man of Steel et Batman V Superman puisque, il l'a lui même promis, celle-ci n'aura rien à voir avec le film sorti au cinéma. Au contraire, d'une durée de 4 heures (!) - contre 2h pour le film de Joss Whedon, ce long-métrage comportera environ 75% de choses inédites en terme d'images et de récit.

Darkseid en approche

Et si cette Snyder Cut n'arrivera pas sur HBO Max avant 2021, Zack Snyder vient déjà de nous offrir un joli teasing afin de faire monter notre excitation. Au programme ? Vous pouvez le découvrir ci-dessous, on y retrouve Diana (Wonder Woman) face à la découverte d'une terrible prophétie liée à Darkseid, le véritable méchant de cette histoire (contrairement au film de Joss Whedon qui avait mis l'accent sur Steppenwolf), le tout sur une voix off de Lex Luthor. De quoi nous préparer à de nombreux changements et nous caresser la rétine avec un étalonnage ENFIN travaillé et des effets spéciaux très propres.

Petit point important, le réalisateur l'a également précisé sur Twitter, il profitera du DC FanDome - un gigantesque événement numérique organisé par DC le 22 août prochain afin de teaser tout son univers à venir (films, séries, comics, jeux vidéo...), pour dévoiler de nouvelles images de son film. Vivement !