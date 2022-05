Jason Momoa en couple après son divorce... et pas avec une inconnue !

Séparé de sa femme Lisa Bonet après une courte réconciliation suite à l'annonce de leur divorce en janvier 2022, Jason Momoa pourrait bien avoir retrouvé l'amour si on en croit les rumeurs. Non, pas avec Amber Heard ou avec Kate Beckinsale. L'acteur qui a récemment fait polémique suite à une visite de la Chapelle Sixtine serait de nouveau en couple et pas avec une inconnue : il aurait craqué pour Eiza Gonzalez, elle aussi actrice.

Eiza Gonzalez serait en couple avec Jason Momoa selon les rumeurs

