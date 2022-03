Ambulance : 3 bonnes raisons d'aller voir le film d'action spectaculaire de Jake Gyllenhaal

Vous avez soif d'adrénaline ? Vous aimez les films qui vous bousculent ? Les histoires qui en mettent plein la vue ? D'autant plus quand Jake Gyllenhaal mène la danse ? Dans ce cas, Ambulance est fait pour vous. Accrochez-vous, cela va secouer !

Une histoire de braquage hallucinante

Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II, Candyman, Matrix Resurrection) un vétéran décoré fait appel à la seule personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny (Jake Gyllenhaal, Spider-Man : Far From Home) pour trouver l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique criminel au long cours, lui propose un coup : le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles : 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte. Mais quand leur affaire prend un tour spectaculairement désastreux, les deux frères n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un jeune flic mortellement blessé et l'ambulancière Cam Thompson (Eiza González, Hobbs & Shaw, Baby Driver). Pendant la course poursuite infernale qui s'ensuit, Will et Danny vont devoir échapper aux forces de l'ordre postées aux 4 coins de la ville, tenter de garder leurs otages en vie et éviter de s'entre tuer tout en exécutant l'évasion la plus spectaculaire que la ville de Los Angeles n'ait jamais vue.

Jake Gyllenhaal explosif comme jamais

Les talents d'acteur de Jake Gyllenhaal ne sont plus à prouver, qu'il soit Mysterio dans Spider-Man : Far From Home, boxeur dans La rage au ventre, inspecteur Loki dans Prisoners ou encore soldat dans Jarhead et compagnon de Heath Ledger dans l'oscarisé Brokeback Mountain. Avec Ambulance, l'acteur avait envie d'un vrai film d'action fun, spectaculaire et intense. Comme d'habitude, il s'est investi corps et âme dans son rôle. Le personnage de Danny est à la fois drôle, imprévisible et dangereux. Personne n'aura su provoquer un tel chaos à Los Angeles depuis longtemps. Face à lui Eiza Gonzalez et Yahya Abdul-Mateen II. Un trio de choc pour cette virée infernale en ambulance.

Des scènes d'action comme on en a rarement vu

Si Ambulance se doit d'être vu et ressenti au cinéma, c'est bien grâce à Michael Bay. Le réalisateur de Bad Boys est le spécialiste des films coups de poing filmés en mode guerilla. Tout au long d'Ambulance, on est, nous spectateurs, coincés avec Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzales et Yahya Abdul-Mateen II dans ce véhicule pourchassé sur les routes et highways gigantesques de Los Angeles. Quand on vous dit qu'Ambulance est une expérience à vivre au cinéma, on ne vous ment pas !

Ambulance, dès le 23 mars au cinéma.