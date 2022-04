Jason Momoa en couple avec Kate Beckinsale ? Il répond cash aux rumeurs

Jason Momoa a-t-il retrouvé l'amour après sa rupture avec sa femme, Lisa Bonnet ? Si, aux dernières nouvelles, la star d'Aquaman et de Game of Thrones serait de nouveau avec son ex, des rumeurs publiées la semaine dernière ont semé le doute : l'acteur aurait été aperçu très proche de Kate Beckinsale après une soirée aux Oscars 2022. Mais sont-ils en couple ? Jason Momoa a répondu et mis les choses au clair.

En janvier dernier, Jason Momoa et Lisa Bonet annonçaient leur divorce après 17 ans d'amour. "Nous partageons la nouvelle que nous avons décidé de nous séparer. Nous le partageons non pas parce que nous pensons que c'est d'un intérêt médiatique mais pour, alors que nous continuons nos vies, que l'on puisse le faire avec dignité et honnêteté" avait écrit le couple dans un post sur les réseaux sociaux. Rapidement, certains internautes ont accusé Amber Heard d'être au coeur de cette rupture mais des sources proches du couple ont expliqué les vraies raisons de leur séparation : la distance. Sauf que cette rupture n'aurait pas duré : un mois après l'annonce du divorce, il se murmurait que Jason Momoa aurait réemménagé chez son ex. Jason Momoa et Kate Beckinsale en couple ? L'acteur n'a jamais commenté cette rumeur mais a été au coeur de nouveaux ragots la semaine dernière. Après la soirée donnée par Vanity Fair après la cérémonie des Oscars 2022, Jason Momoa a été aperçu proche de Kate Beckinsale : cette dernière portait même la veste de l'acteur sur ses épaules. Une source avait confié à E! News qu'ils auraient discuté et flirté toute la soirée. Info ou intox ? Il met les choses au clair sur les rumeurs La réponse est la 2ème option ! Dans une interview donnée à Extra, Jason Momoa que l'on retrouvera bientôt dans Aquaman 2 au cinéma a tenu à démentir les rumeurs de couple avec Kate Beckinsale. A l'avant-première du film Ambulance, l'acteur a qualifié cette rumeur de "folle", ajoutant qu'il avait simplement "eu une conversation avec une femme sur son pays" (l'Angleterre où il a tourné Aquaman 2, ndlr). "Tout le monde dit : 'Vous êtes ensemble ?' Non non." a déclaré l'acteur. Quant à l'histoire de la veste ? "C'était par galanterie, elle avait froid. Nous ne sommes absolument pas ensemble. Elle est très gentille, j'étais gentil aussi, j'étais juste gentleman. Maintenant, je ne donnerais ma veste à personne" s'est-il aussi amusé. Au moins, on est fixés !