Jason Momoa de nouveau en couple avec son ex ? 1 mois après l'annonce du divorce, ils ré-emménagent ensemble

Si certaines ruptures durent, d'autres sont parfois express. Mais alors là, on ne s'attendait pas à des retrouvailles si rapides. Le 12 janvier 2022, Jason Momoa et sa femme Lisa Bonet annonçaient leur divorce dans un post sur Instagram. Les deux stars qui sont parents de deux enfants, dévoilaient s'être éloignés depuis un moment.

Et selon certaines (mauvaises) langues, cette rupture aurait été en partie causée par Amber Heard à qui l'acteur donne la réplique dans Aquaman 2, au cinéma à la fin de l'année. Par la suite, on apprenait les vraies raisons de cette rupture : c'est tout simplement la distance qui aurait éloigné les deux amoureux. Sauf que leur séparation serait désormais du passé.

Jason Momoa recasé avec son ex ?

Faites l'amour, pas la guerre. Alors que le monde est un peu en PLS ces derniers jours, Jason Momoa et son ex, Lisa Bonet, auraient décidé de prendre cet adage à la lettre. Selon Hollywood Life, les deux acteurs viendraient d'emménager de nouveau ensemble, un mois après l'annonce de leur rupture. "Jason est revenu vivre avec Lisa il y a deux semaines et ils sont de nouveau ensemble. Ils ont décidé d'arranger les choses au lieu de tout foutre en l'air" a confié une source anonyme au site. Leurs enfants seraient ravis de ces retrouvailles, précise la source, mais ça, on aurait pu le deviner.

Une information à prendre avec des pincettes, HollywoodLife n'étant pas la source la plus fiable du web. Pour l'instant, ni Jason Momoa ni Lisa Bonet n'ont réagi aux rumeurs de retrouvailles.