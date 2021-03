Johnny Depp : ses fans lancent #JusticeForJohnnyDepp pour protester contre un nouveau jugement

A l'été 2020, l'acteur et son ex-compagne Amber Heard étaient entendus durant trois semaines par la justice britannique. Johnny Depp a décidé d'attaquer le tabloïde The Sun pour diffamation suite à un article paru en avril 2018 où il était comparé à un "frappeur de femme". Un procès qu'a perdu l'acteur malgré les témoignages (via des lettres) de ses anciennes compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder : la justice a déclaré en novembre dernier que les accusations étaient "substantiellement vraies" et que l'acteur aurait bien agressé son ex-femme à plusieurs reprises. Suite à ce jugement, Johnny Depp avait été écarté de la saga Les Animaux Fantastiques où il incarnait Gellert Grindelwald (il sera remplacé par Mads Mikkelsen dans le 3e film).

La demande de procès en appel de Johnny Depp rejetée

Suite à ce procès perdu, Johnny Depp et ses avocats avaient annoncé qu'ils feraient appel de cette décision. Une demande finalement refusée par la justice britannique cette semaine. Les juges ont conclu que "ce procès en appel n'a pas de réelle perspective de succès" et qu'il n'y a "pas d'autre raison convaincante" pour qu'il ait lieu. Les avocats de Johnny Depp avaient laissé entendre que l'acteur n'aurait pas reçu une audience équitable et qu'Amber Heard serait un témoin peu fiable. Des arguments qui n'ont pas convaincu les juges.

Les fans soutiennent l'acteur

Cette décision de justice fait grincer des dents les fans de l'acteur dans le monde entier. Ils ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux suite à cette annonce avec le hashtag #JusticeForJohnnyDepp. Si Amber Heard a accusé l'acteur de violences, lui aussi a déclaré avoir subi des violences de la part de l'actrice qui sera prochainement de retour dans Aquaman 2.