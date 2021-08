Johnny Depp se dit "boycotté par Hollywood" : "C'est absurde", il se confie

Johnny Depp se confie sur son "boycott à Hollywood"

Depuis les accusations de violences conjugales d'Amber Heard sur Johnny Depp, l'acteur est boycotté par Hollywood. Johnny Depp ne sera pas dans Pirates de Caraïbes 6, Disney avait confirmé l'avoir évincé du film. Et il a aussi été viré par Warner Bros de la franchise Harry Potter, il sera absent des Animaux Fantastiques 3 (c'est Mads Mikkelsen qui jouera Gellert Grindelwald à sa place). Suite à cette affaire et aux contrats de moins en moins présents, la star a parlé au Sunday Times et assure être victime d'un boycott.

Johnny Depp est à l'affiche du film Minamata, qui est sorti récemment au Royaume-Uni mais n'a pas de date de sortie aux États-Unis pour l'instant, le studio a repoussé à plus tard sa sortie sans donner de date. Le réalisateur Andrew Levitas a affirmé que MGM "enterre" le film à cause des problèmes juridiques de Johnny Depp. "Certains films touchent les gens. Et cela touche ceux de Minamata et les personnes qui vivent des choses similaires" a expliqué le comédien.

Et pour l'instant, beaucoup de personnes ne peuvent pas voir cde film à cause de cette date de sortie repoussée par MGM. "Et pour n'importe quoi... Pour le boycott d'Hollywood à mon égard, juste parce que je suis boycotté ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée, au cours des dernières années ?" a lâché Johnny Depp, qui confirme donc être boycotté par les studios. "Mais, vous savez, j'avance vers là où je dois aller pour faire tout cela... Pour mettre les choses en lumière" a-t-il ajouté.

L'acteur revient sur "ces 5 dernières années surréalistes"

Alors que Johnny Depp a perdu son procès en diffamation contre The Sun qui l'avait qualifié de "batteur de femmes" dans son mariage avec Amber Heard, l'interprète de Jack Sparrow a évoqué un peu plus ce boycott. "Ces 5 dernières années ont été surréalistes" a-t-il déclaré, "une absurdité liée aux calculs des médias". "Peu importe ce que j'ai traversé, ça s'est passé. Mais, dans l'absolu, cette partie précise de mon existence est tellement absurde" a-t-il précisé.

Ses nombreux fans ont lancé le hashtag #JusticeForJohnnyDepp sur les réseaux, persuadés de son innocence. Ils ont même demandé qu'Amber Heard soit virée d'Aquaman 2, elle aussi étant accusée de violences. Johnny Depp a tenu à les remercier en expliquant : "Ce sont eux mes employeurs (ses fans, ndlr). Cela a toujours été le cas. Ce sont eux qui achètent les billets et les produits dérivés. Ce sont eux qui ont fait la fortune des studios, ce que ces derniers ont oublié depuis longtemps. Pas moi (...). Ils sont restés à mes côtés depuis le début, et c'est pour eux que je continue à me battre. Toujours, jusqu'au bout. Peu importe où cela me mènera".