Aquaman 2 : Amber Heard virée ? Un producteur répond aux pétitions

Sorti en 2018, Aquaman a eu un grand succès en salles où il est devenu le film le plus rentable de l'univers DC. Pas très surprenant donc qu'une suite ait été mise en route. Commandée fin 2018, elle s'est fait attendre à cause de la pandémie de Covid-19 mais le tournage a enfin commencé. Pourtant, on peut dire que ce nouveau film, intitulé Aquaman and the Lost Kingdom a pas mal fait parler. La faute à Amber Heard.

L'actrice est au coeur d'une bataille juridique avec son ex, Johnny Depp, qui de son côté a été viré de la franchise Les Animaux Fantastiques. Suite à ce renvoi, des internautes ont demandé à ce qu'Amber Heard soit elle aussi écartée de la suite d'Aquaman. Une pétition lancée fin 2020 récolte plus de 1,8 millions de signatures. Des demandes qui sont restées sans réponse du côté de la production d'Aquaman 2. L'actrice sera bien de retour dans le rôle de Mera et a même teasé le tournage avec une photo il y a quelques mois.

Un producteur d'Aquaman répond à la pétition des internautes contre Amber Heard

Après le buzz autour de cette pétition, un des producteurs d'Aquaman 2 a répondu à ceux qui veulent le départ d'Amber Heard... et il s'en fiche un peu de ce que vous pensez si vous en faites partie. Interrogé par Deadline dans le podcast Hero Nation, Peter Safran a réagi à cette demande qu'il qualifie de "pure pression" de la part des internautes. "Nous devons faire ce qui est le mieux pour le film. Nous avons ressenti que si nous avons James Wan et Jason Momoa, alors nous devons avoir Amber Heard. C'est tout ce que c'était" a-t-il confié.

Et d'ajouter au sujet des demandes des internautes : "Que l'on soit au courant de ce qu'il se passe dans la sphère de Twitter ne veut pas dire que l'on doit réagir, prendre ce qui est dit pour parole d'évangile ou exaucer ces souhaits. Nous devons faire ce qui est juste pour le film, et c'est ainsi que nous avons décidé."

La réponse d'Amber Heard à la pétition

Amber Heard qui est récemment devenue maman avait elle aussi répondu aux demandes des fans à la fin 2020. "Des rumeurs et campagnes de mobilisations payées sur les réseaux sociaux ne dicteront pas les décisions de casting parce qu'elles n'ont aucun impact dans la réalité. Seuls les fans permettent la concrétisation de Aquaman et Aquaman 2. Et je suis vraiment excitée de débuter ça l'an prochain" avait-elle confié à Entertainment Weekly.