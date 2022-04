Amber Heard bientôt virée d'Aquaman 2 ? Le nombre de signatures sur la pétition explose !

Johnny Depp et Amber Heard se sont rencontrés sur le tournage du film Rhum Express et sont tombés fous amoureux. S'en est suivi un mariage et une relation tumultueuse conclue par un divorce. En 2018, dans un article paru dans le Washington Post, l'actrice a accusé son ex, sans le nommer, de violences conjugales et d'agressions sexuelles. Des révélations qui n'ont logiquement pas plu à l'interprète de Jack Sparrow, qui conteste et a porté plainte pour diffamation. Depuis, le 11 avril 2022, les deux amants terribles s'affrontent dans un procès très médiatisé et ne se font aucun cadeau ! Johnny Depp a notamment raconté sa réaction lorsque son ex a fait caca dans leur lit et il a balancé des audios prouvant qu'elle était violente avec lui.

Presque 2 millions de signatures

Toute cette histoire a porté préjudice à l'acteur. Il s'est fait virer de Disney et de la saga Les animaux fantastiques. Pour ses fans, c'est injuste et Amber doit également payer. Depuis 2019, une pétition pour que l'actrice ne soit pas au casting d'Aquaman 2 circule sur le web. Les signatures se sont d'ailleurs multipliées depuis le début du procès. A l'heure actuelle, la pétition a recueilli près de 2 millions de signatures.

Quoi qu'il en soit, cela ne devrait avoir aucun effet. "Des rumeurs et campagnes de mobilisations payées sur les réseaux sociaux ne dicteront pas les décisions de casting parce qu'elles n'ont aucun impact dans la réalité. Seuls les fans permettent la concrétisation de Aquaman et Aquaman 2. Et je suis vraiment excitée de débuter ça l'an prochain" avait écrit l'actrice en novembre 2020. Si, plus récemment, le boss des films de l'univers DC avait révélé qu'elle avait tout de même failli être virée, Amber Heard sera bien présente au casting. A moins que...