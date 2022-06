Johnny Depp vs Amber Heard : le verdict du procès est tombé, l'actrice reconnue coupable de diffamation

Le procès tenait en haleine le monde des people depuis des semaines. En 2018, Amber Heard évoquait les violences conjugales dont elle était supposément victime dans un article publié dans le Huffington Post. Des accusations démenties depuis des années par son ancien mari Johnny Depp qui jugeait être victime de diffamation. L'acteur a donc porté plainte contre son ex-femme et le procès les opposant a débuté le 12 avril 2022 à Fairfax en Virginie. Depuis, les accusations se sont enchaînées à la barre : l'actrice a accusé son ex de l'avoir abusée sexuellement, l'histoire du caca dans le lit est revenue sur le devant de la scène et Johnny Depp a évoqué comment sa carrière a été brisée à cause des accusations de violence.

Amber Heard reconnue coupable de diffamation

Ce mercredi 1er juin 2022, le jury a rendu son verdict après plusieurs semaines de témoignages et d'accusations d'un côté et de l'autre. Les jurés ont reconnu Amber Heard coupable de diffamation envers Johnny Depp suite à la publication de l'article du HuffingtonPost. De plus, le jury a estimé que l'actrice que l'on retrouvera bientôt dans Aquaman 2 a agi de façon malicieuse contre son ancien compagnon.

Pour cela, Amber Heard est condamnée à versée 15 millions de dollars (14 millions d'euros) de dommages et intérêt à Johnny Depp dont 5 millions de dollars en dommages et intérêts punitifs. L'acteur réclamait 50 millions de dollars dans ce procès. Les délibérations du jury duraient depuis vendredi après-midi après la fin des témoignages des deux parties.