"Ca fait 20 minutes que je suis sous le choc", la scène post-générique de Black Adam fait halluciner les fans

Non, malgré ses nombreux ratés et un amour du public moins fort envers lui que pour le MCU, le DCEU n'est pas mort. Si Warner Bros et DC se sont récemment éloignés de cet univers lancé en 2013 par Zack Snyder, que ce soit avec Joker (2019) et The Batman (2022), la célèbre saga est toujours en cours. Aussi, c'est ce mercredi 19 octobre 2022 que Black Adam est sorti au cinéma.

Black Adam, nouveau héros superpuissant au cinéma

Au programme ici ? Dwayne Johnson se glisse dans la peau de Teth-Adam / Black Adam, un anti-héros surpuissant doté de pouvoirs des dieux égyptiens. Libéré d'une prison dans laquelle il était emprisonné depuis 5000 ans, celui-ci va apprendre à faire le bien sans passer par le mal, supervisé par la Justice Society menée par Carter Hall / Hawkman (Aldis Hodge). Une situation compliquée pour quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire et qui applique son propre code moral.

Et forcément, qui dit film de super-héros DC dit... scène post-générique. Et sans surprise, ce Black Adam - vendu par Dwayne Johnson comme LE film qui va rabattre toutes les cartes du DCEU, en possède une. Et pas n'importe laquelle. Attention aux spoilers, vous êtes prévenus.

L'incroyable scène post-générique du film dévoilée

Dans cette scène post-générique, on y retrouve Black Adam de nouveau sur son trône après avoir libéré et récupéré son royaume de Kahndaq. C'est à cet instant que la désormais célèbre Amanda Waller (Viola Davis) décide de le contacter. Non, elle ne souhaite pas l'engager dans la Suicide Squad, mais elle préfère le mettre en garde : consciente de la menace qu'il représente en raison de ses pouvoirs et de son tempérament explosif, elle est prête à le laisser régner sur Kahndaq à sa façon, à la condition de rester sage. Autrement ? Elle se chargera de le calmer.

Une menace qui fait rire le héros de Dwayne Johnson, "personne ne peut m'arrêter", et qui fait alors dire à Waller que cela dépend du point de vue, si l'on parle de Terrien ou non. Interloqué mais peu impressionné, Black Adam préfère couper court à la discussion, persuadé qu'elle le mène en bateau.

Soudain - et c'est évidemment là que la scène prend tout son sens, une célèbre musique retentit et un personnage emblématique de DC apparait devant Black Adam. "Ca faisait un moment que personne n'avait rendu le monde aussi nerveux", balance alors le Superman d'Henry Cavill ! Oui, vous avez bien lu, là où des rumeurs ont récemment laissé entendre que le feu vert à un Man of Steel 2 aurait ENFIN été donné par Warner Bros, Henry Cavill est enfin de retour dans le DCEU !

Une apparition qui interroge

Malheureusement, cette scène post-générique s'arrête là et on n'assiste pas à un combat des titans entre Superman et Black Adam. A dire vrai, même si cette séquence est particulièrement jouissive, elle est également surprenante.

La raison ? Dans le monde des comics, Black Adam est surtout lié à un autre super-héros de DC, à savoir Shazam, puisque tous les deux ont hérité des pouvoirs du même sorcier. Teth-Adam est même souvent décrit comme la version maléfique du personnage incarné par Zachary Levi au cinéma. Aussi, alors même que le film Shazam 2 est prévu pour 2023, on en vient à se demander si ce teasing Black Adam VS Superman ne va pas tuer l'intérêt d'une nouvelle aventure solo pour Shazam quand, au fond de nous, on espérait justement tous y retrouver Dwayne Johnson...

Les fans hallucinent devant le caméo

Peu importe, les spectateurs - qui rêvaient de revoir Henry Cavill en Superman, profitent pour le moment de ce cadeau inespéré. Comme on peut le découvrir sur les réseaux sociaux, les réactions à son retour sont unanimes et folles, et confirment l'amour du public pour cette version du personnage. De quoi convaincre Warner Bros et DC de rapidement confirmer les rumeurs et donc, d'officialiser un nouveau projet avec l'acteur ? On croise les doigts.

"Je n'avais pas vu le public autant réagir dans une salle depuis Spider-Man No Way Home. Merci encore à The Rock pour l'avoir ramené auprès des fans et sur grand-écran dans cette scène post-générique" peut-on lire sur Twitter, tout comme "La scène Post Credit. J'ai crié dans la salle. Bordel un rêve éveillé, ça fait 20 minutes que je suis sous le choc" ou encore "Je sors du ciné et Black Adam est un CLASSIQUE. La scène post-générique éteint le MCU c'est trop grave".