Shazam 2 : date de sortie, casting, révélations... ce que l'on sait déjà sur la suite

Alors que des rumeurs ont récemment laissé entendre que le prochain film solo de The Flash avec Ezra Miller pourrait rebooter/effacer le Snyderverse et donc le DCEU mis en place, DC ne semble pourtant pas totalement prêt à tourner la page de cet univers. Au contraire, un Wonder Woman 3 est attendu pour 2024, tandis que Aquaman 2 débarquera en décembre prochain sur nos écrans. Et du côté de Shazam ? Là aussi, on vous rassure, une suite est bel et bien prévue !

Shazam 2 (presque) prêt

A ce sujet, on en connait déjà le titre, à savoir : Shazam 2 : Fury of the Gods. Mieux, il a déjà été annoncé que le tournage a pris fin en août 2021. De quoi s'attendre à une sortie prochaine ? Malheureusement, la réponse est non. Initialement prévu pour le 1er avril 2022, puis le 4 novembre 2022, ce nouvel épisode a finalement été décalé au 2 juin 2023, la faute notamment à l'épidémie de Covid-19 qui a tout bouleversé. Oui, c'est loin. Mais le point positif, c'est que ça laisse désormais du temps aux créateurs pour peaufiner le montage et les effets spéciaux !

Quelle histoire pour cette suite ?

A quoi peut-on s'attendre pour ce Shazam 2 ? Premières confirmations : David F. Sandberg était de retour derrière la caméra lors du tournage, tandis que cette histoire a une nouvelle fois été écrite par Henry Gayden. De quoi ainsi nous promettre une certaine continuité. Malheureusement, rien n'a encore été dévoilé du côté de l'intrigue. Et avec un report de plus d'un an, on pourrait même être obligé d'attendre encore plusieurs mois avant d'en savoir plus et de découvrir une bande-annonce.

Un casting avec des retours et des nouveaux

Malgré tout, on a déjà eu le droit à quelques révélations sur ce nouvel opus du côté de son casting. Premièrement, en plus de la présence assurée de Zachary Levi en Shazam, il a également été confirmé de très nombreux retours à savoir : Asher Angel (Billy), Jack Dylan Grazer (Freddy), Adam Brody (version super-héroïque de Freddy), Faithe Herman (Darla), Meagan Good (la forme super-héroïque de Darla), Grace Fulton (Mary), Ian Chen (Eugene), Ross Butler (forme super-héroïque d'Eugene) ou encore Jovan Armand (Pedro). Mieux, une première photo du casting en costume a même été dévoilée :