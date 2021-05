Henry Cavill en couple : il demande à ses fans de se calmer et d'arrêter les rumeurs

Côté coeur, Henry Cavill est plutôt du genre discret. On sait que le britannique de 38 ans a été en couple avec Kaley Cuoco il y a quelques années mais depuis peu, c'est en compagnie d'une autre jeune femme qu'il a trouvé l'amour. En avril, la star de The Witcher dont la saison 2 arrive bientôt sur Netflix officialisait sa relation avec Natalie Viscuso sur Instagram. Une relation qui fait beaucoup parler chez les fans de l'acteur... et ça ne lui plait pas vraiment.

Henry Cavill met les choses au clair avec ses fans

A tel point que Henry Cavill a décidé de mettre les choses au clair et de pousser un coup de gueule sur son compte Instagram. L'acteur a posté un nouveau selfie avec sa chérie... et demandé à ses admirateurs les plus passionnés de se calmer un peu. "J'ai pu remarquer qu'il y a eu de l'animosité récemment. Cela est devenu très répandu sur mon feed. Il y a eu, appelons ça de la spéculation sur ma vie privée et ma vie professionnelle. Même si j'apprécie la passion et le soutien de ces gens qui spéculent, cela est arrivé à un point où je dois dire quelque chose ce qui, en soi-même, est une chose mauvaise" a écrit l'acteur qui sera de retour pour Enola Holmes 2, officiellement annoncé par Netflix.

Henry Cavill poursuit : "A ceux qui expriment leur dédain ou leur mécontentement à travers différentes façons, il est temps d'arrêter. Je sais que ça peut être drôle de spéculer, de lancer des rumeurs (...) mais votre "passion" est mal placée et cela fait du mal aux gens qui sont importants pour moi. Même vos hypothèses négatives les plus classiques sur ma vie personnelle et professionnelle ne sont pas vraies." a-t-il écrit.