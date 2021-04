Enola Holmes 2 serait bien en préparation : Millie Bobby Brown et Henry Cavill auraient signé

Enola Holmes 2 serait bien en préparation pour Netflix : Millie Bobby Brown et Henry Cavill auraient signé pour la suite

Vous aviez kiffé Enola Holmes sur Netflix ? Alors vous allez être content, Enola Holmes 2 serait en préparation. Et Millie Bobby Brown (Enola Holmes) et Henry Cavill (Sherlock Holmes) devraient être de retour au casting dans la suite du film. En revanche, on ne sait pas encore si Louis Partridge (Tewksbury) sera de retour tandis que Sam Claflin, lui, pourrait être absent.

"Henry Cavill et Millie Bobby Brown reprendront leurs rôles respectifs" dans la suite du film Netflix Alors qu'une saison 2 des Irréguliers de Baker Street serait en préparation, Netflix continue de surfer sur l'univers de Sherlock Holmes. Enola Holmes 2, la suite du film Enola Holmes, serait bien en cours de développement. Le réalisateur Harry Bradbeer et l'actrice Millie Bobby Brown avaient avoué être pour une suite et selon Whats on Netflix, leur souhait aurait été exaucé. "Nous avons vu des documents qui suggèrent qu'Enola Holmes 2 est en cours de réalisation et que Henry Cavill et Millie Bobby Brown reprendront leurs rôles respectifs" a même écrit le site spécialisé dans les programmes Netflix. Millie Bobby Brown devrait donc de nouveau jouer le rôle principal, Enola Holmes alias la petite soeur de Sherlock Holmes, incarné par Henry Cavill.

