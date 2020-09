Enola Holmes 2 : une suite possible pour le film ? Millie Bobby Brown et le réalisateur répondent

En parallèle de Stranger Things dont le tournage de la saison 4 vient de reprendre, Millie Bobby Brown signe son premier rôle principal dans un film avec Enola Holmes où elle incarne la jeune soeur du célèbre détective privé. Un film plutôt réussi dans lequel l'actrice de 16 ans s'éclate et nous embarque pour de folles aventures, basées sur les romans de Nancy Springer qui a écrit 6 livres consacrés à Enola Holmes. La fin du long-métrage laisse la porte ouverte à une suite mais est-elle en préparation ?

"L'histoire n'est pas terminée"

Bonne nouvelle si vous avez adoré Enola Holmes : une suite est bien possible si on en croit Millie Bobby Brown. Bien que Netflix n'ait pas encore officiellement commandé un second volet, l'interprète d'Eleven dans Stranger Things a confié en interview qu'un deuxième film serait logique. "Il y a plus de choses à raconter. L'histoire n'est pas terminée. Elle n'est pas adulte donc ce n'est pas conclu. Je pense qu'elle sera toujours une personne qui va évoluer mais il y a évidemment plus à montrer à l'écran. Harry (Bradbeer, le réalisateur, ndlr) et moi avons adoré travailler ensemble donc il faut que ça arrive" a confié l'actrice qui est aussi productrice du film à Deadline.

5 films à venir ?

Le réalisateur, lui aussi, est prêt pour une suite... et peut-être même pour 5 nouveaux films adaptés de chacun des romans de Nancy Springer. "Ce serait génial. Il faudra de l'énergie ! Ce serait super d'avoir cinq nouveaux films. Je pense qu'il y a des histoires extraordinaires à raconter, c'est une période géniale" a-t-il confié à Decider, ajoutant qu'il avait bien des "discussions" avec Netflix et Legendary, le studio de production. Harry Bradbeer a d'ailleurs teasé que, si une suite est confirmée, elle devrait en révéler plus sur Eudoria (Helena Bonham Carter), la mère d'Enola, et sur ses activités. "Je peux vous dire que cela sera exploré dans les prochains films" a-t-il confié. On croise les doigts !