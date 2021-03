Les Irréguliers de Baker Street : une saison 2 déjà commandée par Netflix ?

Une saison 2 déjà commandée pour Les Irréguliers de Baker Street ?

Le personnage créé par Sir Arthur Conan Doyle a la côte. Après les séries Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Elementary avec Jonny Lee Miller et Lucy Liu, ou encore les films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr, Netflix explore à fond l'univers du célèbre détective privé dans plusieurs projets. En effet, après le film Enola Holmes avec Millie Bobby Brown en petite soeur de Sherlock Holmes, incarné par Henry Cavill, Netflix a sorti Les Irréguliers de Baker Street et prépare aussi Sherlock Junior, une version jeune et moderne du héros.

Et à peine sortie sur la plateforme de streaming, la saison 1 des Irréguliers de Baker Street est dans le top 10 Netflix avec Qui a tué Sara ?. Les aventures de Bea (Thaddea Graham), Billy (Jojo Macari), Jessie (Darci Shaw), Leopold (Harrison Osterfield) et Spike (McKell David) ont donc énormément plu aux abonnés. Du coup y aura-t-il une saison 2 pour la série teen et surnaturelle autour de Sherlock Holmes ?

Comme l'a repéré Newsweek, le magazine Production Weekly a assuré qu'une saison 2 serait en préparation pour Les Irréguliers de Baker Street. Alors que Netflix n'a pas encore officiellement renouvelé la série, la saison 2 aurait été commandée avant même la sortie de la saison 1.

Le tournage de la saison 2 serait même déjà prévu

Le média spécialisé a même révélé que le tournage de la saison 2 des Irréguliers de Baker Street serait déjà prévu. La suite devrait ainsi être tournée à Liverpool, au Royaume-Uni, cet été 2021. Et le showrunner Tom Bidwell serait de retour.

Le magazine a rappelé que commencer à tourner une saison avant qu'elle ne soit officiellement renouvelée est désormais une pratique courante chez Netflix. Cela permet de réduire l'écart entre les dates de sortie. Par exemple, La Chronique des Bridgerton avait été secrètement renouvelée pour une saison 2 avant la diffusion de la saison 1 et la saison 4 de Cobra Kai a été renouvelée avant que la saison 3 ne soit diffusée sur la plateforme.