Cobra Kai saison 4 : tournage, date de diffusion, casting... Tout ce qu'on sait déjà sur la suite

Une date de diffusion dévoilée ?

Alors certes, on n'a pas encore une date de diffusion précise pour la saison 4 de Cobrai Kai sur Netflix. Mais les showrunners avaient révélé que la suite devrait sortir "1 an après" la diffusion de la saison 3. Pour rappel, les épisodes de la saison 3 étaient dispos dès le 1er janvier 2021 sur la plateforme. Il faudra donc attendre le début d'année 2022 pour espérer voir ce qui se passe ensuite pour les personnages adeptes d'arts martiaux.

Deux nouvelles têtes au casting de Cobra Kai

Comme l'a rapporté Variety, deux nouvelles recrues ont rejoint le casting de Cobra Kai pour la saison 4 : Dallas Dupree Young et Oona O'Brien. Dallas Dupree Young, notamment vu dans le film Ready Player One et dans les séries Shameless et The Fosters, incarnera Kenny, un nouvel élève victime de harcèlement scolaire qui se tourne vers le karaté pour se défendre. Oona O'Brien, vue dans School of Rock, jouera Devon, une potentielle nouvelle étudiante en karaté au tempérament de feu.

Quant à Vanessa Rubio, qui interprète Carmen, la mère de Miguel, et Peyton List, qui joue Tory, les actrices prennent de l'ampleur et deviennent régulières au casting dans la saison 4. Ce qui signifie qu'une intrigue autour du père de Miguel, qui fait partie de la pègre criminelle, pourrait voir le jour. Surtout depuis que Carmen et Johnny ont officialisé leur couple. Quant à Tory, c'est une intrigue sur son passé et sa mère qui pourrait arriver dans la suite.

Deux personnages cultes des films Karaté Kid de retour ?

Deux personnages mythiques des films Karaté Kid pourraient débarquer dans la saison 4 de Cobra Kai. Terry Silver, incarné par Thomas Ian Griffith, alias le méchant de Karaté Kid 3, pourrait en effet arriver dans la série Netflix. Ce sont Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, les showrunners, qui avaient laissé entendre à TVLine que ça pourrait se faire. "Il n'y a pas de confirmation, tout peut arriver, vraiment" mais "si ce personnage devait revenir pour la saison 4, nous espérons que ce sera lui qui l'interprétera" avaient-ils précisé.

Un perso culte du "Miyagi-Verse" pourrait aussi débarquer : Julie Pierce, qu'Hilary Swank interprétait dans Miss Karaté Kid. Elle pourrait ainsi venir en aide au dojo Miyagi-Do, repris par Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Certains fans pensent aussi qu'elle serait la mère de Tory, dont nous savons juste qu'elle est serveuse et malade.

Une saison 4 qui ne sera pas la dernière

Les showrunners Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg avaient aussi révélé à TVLine que la saison 4 de Cobra Kai ne sera pas la dernière, loin de là. "Nous avons une conclusion en tête. Nous l'avons depuis un certain temps, et ce n'est pas la saison 4. Ce serait au-delà" avaient-ils ainsi expliqué.