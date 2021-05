Cobra Kai saison 4 : la suite approche, le tournage est terminé

Une diffusion cet automne ?

Et du côté de la date de sortie des prochains épisodes, qui pourraient par ailleurs ne pas être les derniers de la série ? Là encore, c'est le grand mystère. Toutefois, à l'occasion d'une récente réunion avec les actionnaires de la plateforme, Ted Sarandos (CEO de Netflix) a laissé entendre que cette saison 4 pourrait débarquer d'ici la fin de l'année, "Ce qui s'est passé durant la première partie de cette année, c'est que de nombreux projets que l'on espérait voir sortir plus tôt ont été repoussés suite à des retards dans la post-production notamment causés par la Covid-19. Mais nous pensons que nous reviendrons à un état normal pour la seconde partie de l'année où, durant notre 4ème trimestre, nous aurons notamment les diffusions de nouvelles saisons de nos séries les plus populaires comme The Witcher, You et Cobra Kai".

Or, quand on sait que le 4ème trimestre débutera à partir du mois d'octobre, cela nous laisse au minimum 5 petits mois à attendre avant la possible diffusion. On y est presque !