Cobra Kai : la saison 4 ne devrait pas être la dernière et une fin parfaite est déjà prête

La saison 4 de Cobra Kai ne devrait pas être la dernière sur Netflix

Depuis la sortie de la saison 3 de Cobra Kai sur Netflix, elle est dans le top 10 en France et dans de nombreux pays du monde. Et alors que certains fans ont déjà binge-watché les épisodes, la saison 4 de Cobra Kai serait déjà en préparation. Car pour rappel, Netflix avait officialisé une saison 4 avant la diffusion de la saison 3. Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, les créateurs du show dérivé de la saga Karaté Kid, ont avoué à TV Line qu'ils espéraient que Cobra Kai sera encore renouvelée. Car ils savent déjà comment finir la série et ne veulent pas que ça soit dans la saison 4.

"Nous avons une fin de série dans la tête" ont-ils confié, "Nous en avons une depuis un certain temps, et elle n'est pas dans la saison 4. C'est bien plus loin que ça". Mais alors quand ? Ils ne l'ont pas précisé, mais apparemment, ils ont déjà imaginé plusieurs aventures pour Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka), Miguel Diaz (Xolo Maridueña), Samantha LaRusso (Mary Mouser), Robby Keene (Tanner Buchanan) ou encore Tory Nichols (Peyton Roi List). "Nous avons des saisons d'histoires qu'il faut raconter avant d'arriver à cette fin de série" ont-ils ainsi assuré.

Les créateurs espèrent pouvoir écrire la fin qu'ils ont toujours imaginée

Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg croisent les doigts pour que leurs collaborateurs chez Netflix leur laissent du temps avant la fin de Cobra Kai. "Ce sera une discussion avec nos nouveaux partenaires de Netflix. Pouvons-nous écrire jusqu'à cette fin ? Pouvons-nous savoir qu'elle arrive ?" ont-ils détaillé. Ils sont conscients que toutes les séries ne peuvent pas se terminer avec la fin idéale prévue par les créateurs : "Ce n'est pas toujours le cas avec la télévision et nous respectons cela". Du coup, "pour l'instant, nous continuons à écrire à la même vitesse et avec le même chemin que nous avons pris depuis le début".