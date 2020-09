Cobra Kai saison 3 : William Zabka (Johnny Lawrence) tease la suite et un possible grand retour

La date de sortie de la saison 3 de Cobra Kai sur Netflix n'est pas encore fixée et il faudra donc attendre pour en savoir plus. C'est en 2021 que la série, suite des films Karaté Kid, reviendra sur la plateforme. Si vous aussi vous avez hâte d'en savoir plus sur ce qui nous attend, William Zabka est là ! L'interprète de Johnny Lawrence s'est confié sur la suite et teasé le possible retour d'un personnage culte des films.

Elisabeth Shue jouait Ali dans Karaté Kid sorti en 1984