Cobra Kai sur Netflix : des spin-offs à venir ? Les créateurs se confient

C'est le succès du moment sur Netflix. Non on ne parle pas que de la saison 5 de Lucifer mais de Cobra Kai. A l'origine diffusée sur Youtube Red, la série a fait son arrivée sur la plateforme et cartonne ! En France, elle est classée deuxième du top 10 des programmes les plus vus depuis plusieurs jours. En plus d'une future saison 3 (découvrez toutes les infos sur ce qui vous attend), une série dérivée n'est pas exclure.

"Nous avons au moins cinq scénarios différents"

34 ans après la sortie du premier film Karaté Kid (la série a été diffusée dès 2018), l'histoire de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence continue dans Cobra Kai. Une série qui pourrait bien, comme beaucoup d'autres, avoir droit à un spin-off. Interrogés à ce sujet par /Film, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, les co-créateurs de la série, ont notamment évoqué la possibilité d'agrandir l'univers de Cobra Kai grâce à plusieurs séries dérivées. "Nous avons une liste avec au moins cinq scénarios différents que nous pourrions suivre, que nous pourrions considérer" a confié Jon Hurwitz.

De possibles spin-offs qui pourraient surprendre selon lui. "Certains d'entre eux ne sont pas très traditionnels. Certains seraient même très différents de tous les spin-off qu'on a pu voir jusqu'à présent. Chaque fois que nous écrivons les épisodes, nous tombons amoureux des personnages que nous créons. Dans le monde de Cobra Kai, il y a certaines choses que l'on peut explorer et qui ne rentrent pas dans une case mais il pourrait y avoir des opportunités dans le futur de mieux connaître ces personnages et explorer leurs vies" a-t-il teasé.

Vu le succès du show actuellement, il ne serait pas totalement impossible que Netflix en veuille plus. La plateforme a déjà commandé un spin-off de The Witcher et produira aussi un spin-off de Vikings.