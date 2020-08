Lucifer saison 5, deuxième partie : premières révélations intrigantes sur la suite de la série

Une suite éprouvante émotionnellement

Vous avez déjà avalé les 8 nouveaux épisodes de Lucifer mis en Ligne par Netflix ce vendredi 21 août ? Pas d'inquiétude, malgré la récente officialisation de son annulation par la plateforme, la série a encore de nombreuses choses à nous proposer. En effet, cette saison 5 a été divisée en deux parties par le site de streaming et 8 autres épisodes débarqueront donc prochainement sur nos écrans (en plus d'une saison 6 dont le tournage devrait bientôt débuter).

A ce sujet, Ildy Modrovich et Joe Henderson - les showrunneurs de Lucifer, ont déjà accepté de livrer les premières révélations concernant la suite de l'histoire. Au micro de Entertainment Tonight, le duo a notamment promis, "Disons que cette deuxième partie est la partie la plus émotionnelle de toute la série. La première partie était déjà un peu plus sombre. Là, la seconde partie sera à la fois plus optimiste mais également plus sombre. Après tout, c'est toujours plus sombre avant l'aube".

Une confrontation aux fortes conséquences

Faut-il déjà commencer à craindre pour la survie de certains personnages ? Pour leurs trajectoires et certaines relations ? Ildy Modrovich et Joe Henderson n'ont évidemment pas souhaité en dire plus, mais les créateurs ont tout de même confessé que le thème central des prochains épisodes sera celui de la famille. Et selon eux, c'est ce qui jouera avec les émotions de tout le monde, "Papa est de retour à la maison et il n'est pas content des agissements de ses fils. C'est vraiment ce que l'on va explorer en seconde partie, ces relations familiales et les aspects émotionnels derrière ça".

Autrement dit, si vous aimez les dramas familiaux et les crises existentielles, cette seconde partie de saison 5 devrait faire votre bonheur. "Jusqu'à présent, ils ont toujours interprété ce que leur père voulait. Tout le monde a tenté de le deviner et de vivre à travers ses attentes" a rappelé le duo. "Mais maintenant qu'il est enfin là, ses enfants vont pouvoir décider des questions qu'ils veulent lui poser et voir comment il va choisir d'y répondre". Les 8 nouveaux épisodes pourraient donc marquer des tournants et bouleverser la vie de nombreux personnages.