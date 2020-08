Lucifer saison 5 : pourquoi la série a-t-elle spoilé le twist sur Michael ?

D'abord diffusée par la chaîne FOX qui l'a annulée après trois saisons, Lucifer a trouvé une seconde vie sur Netflix. Sauvée pour une saison 4, la série avec Tom Ellis et Lauren German est d'ores-et-déjà renouvelée pour une saison 6 qui sera la dernière. En attendant, les fans du show vont avoir quelques surprises dans les épisodes de la saison 5 dont la partie 1, composée de 8 épisodes, arrive ce vendredi.

Le frère jumeau de Lucifer débarque

Tom Ellis voit double dans la saison 5 de Lucifer ! Eh oui, comme l'a dévoilé la première bande-annonce mise en ligne le 13 juillet dernier, l'acteur jouera en fait deux personnages : d'un côté Lucifer et de l'autre Michael (ou Michel), son jumeau diabolique. Dans le trailer, on découvrait que Michael va se faire passer pour Lucifer qui, à la fin de la saison 4, décidait de rejoindre les Enfers et son trône. Un gros twist pourtant révélé dès la bande-annonce, ce qui a étonné plus d'un fan de la série. Si vous faites partie de ceux qui ont été déçus de découvrir cette révélation dans le trailer, le co-showrunner Joe Henderson vous répond !

Le showrunner promet encore plus de twists

Interrogé par TVLine sur la décision des producteurs de dévoiler l'arrivée de Michael dans la série, Joe Henderson s'est défendu... en teasant de nombreuses révélations ! "Nous avons beaucoup hésité mais il y a une raison pour laquelle nous avons donné ce gros spoiler et c'est car il y a beaucoup d'autres choses dans cette saison" a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Une fois que les fans auront vu les épisodes, ils comprendront que même s'ils ont l'impression qu'on a beaucoup spoilé, ce n'est en fait pas grand chose".

Des déclarations qui ont de quoi nous hyper encore plus à quatre jours du retour de la série sur la plateforme. Alors, qu'est-ce-que les scénaristes nous ont réservé ? Réponse vendredi dès 9h01 !