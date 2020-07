Lucifer saison 5 : Michael ? Un jumeau caché "extrêmement dangereux", tease un acteur

Vous trouvez l'attente interminable avant le retour de Lucifer sur Netflix ? Soyez rassurés, celle-ci sera parfaitement récompensée. On a pu le découvrir lors de la mise en ligne de la première bande-annonce, la saison 5 de la série mettra en scène... deux Lucifer (ou presque). En effet, Tom Ellis profitera des nouveaux épisodes pour se glisser dans la peau de Michael, le frère jumeau caché du héros.

Un jumeau dangereux

Une nouveauté très intrigante, mais surtout très inquiétante pour nos personnages préférés. DB Woodside - l'interprète d'Amenadiel, l'a confié à EW, cette arrivée ne sera pas sans conséquences, "Michael a un vrai objectif. Et il faudra du temps pour que l'on réalise ce qu'il veut vraiment".

A en croire les premiers extraits, le but premier de Michael devrait être de se venger de Lucifer (pourquoi ?) en brisant tout ce qu'il a pu construire sur Terre. Mais se pourrait-il qu'il cache autre chose ? C'est possible, le comédien précisant notamment, "Son but est extrêmement dangereux. Et ça va demander un effort de toute la famille pour mettre fin à ses agissements". Difficile de comprendre précisément ce que les scénaristes nous préparent, mais on a hâte de le découvrir.

Un acteur bluffant

Seule certitude pour le moment, Tom Ellis - qui jouera donc deux rôles cette année, nous en mettra plein les yeux. Ildy Modrovich - la co-showrunneuse de Lucifer, a de son côté révélé avoir été bluffée par la performance du comédien, "Il incarne Michael avec un certain maniérisme physique totalement différent et une élocution nouvelle. On assiste à un troublant jeu de renvoi où il a [sur le plateau] ces étranges conversations schizophréniques avec lui-même. Il est incroyable !"

C'est encore loin le 21 août, date de mise en ligne de la première partie ?