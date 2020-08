Cobra Kai saison 3 : date de sortie, un retour... ce que l'on sait déjà

Encore une série qui peut dire merci à Netflix ! La plateforme permet régulièrement à certaines séries, pourtant déjà diffusées sur d'autres chaînes aux Etats-Unis, de se faire plus largement connaître et de cartonner. Après Lucifer ou You, c'est Cobra Kai qui est le dernier succès en date sur le service de streaming.

Lancée en 2018 sur YouTube Red et très bien accueillie par la critique et le public, Cobra Kai se déroule 34 ans après les événements des films Karaté Kid. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) est devenu vendeur de voitures tandis que Johnny Lawrence (William Zabka) est en pleine crise existentielle. Il va alors décider de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai ce qui va raviver son ancienne rivalité avec Daniel.

Commandée par YouTube, une saison 3 était au programme avant que le site de partage de vidéos ne décide de changer sa ligne éditoriale. Rachetée en juin dernier par Netflix, la série sera donc bien de retour pour de nouveaux épisodes, en plus des 20 déjà disponibles.

Quelle date de sortie ?

Quand va sortir la saison 3 de Cobra Kai ? Mauvaise nouvelle si vous avez dévoré les saisons 1 et 2 ce week-end, il faudra attendre encore plusieurs mois : en pleine promotion de l'arrivée de la série sur sa plateforme, Netflix a déjà dévoilé que la suite des aventures de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence ne sera pas diffusée avant 2021. La date exacte n'est pas connue pour le moment mais il faudra donc attendre au moins 4 mois.

Le tournage est déjà terminé

Bonne nouvelle cependant : la saison 3 de Cobra Kai ne va pas être retardée à cause du coronavirus, contrairement à de nombreuses séries comme The Witcher ou Stranger Things. Et pour cause : elle a été tournée avant même l'apparition de la pandémie. "Elle est terminée et elle est géniale" a confié le co-créateur Jon Hurwitz dans une interview donnée à TVInsider la semaine dernière.

Un retour au programme ?

Pour l'instant, on en sait peu sur la saison 3 de Cobra Kai. Dans une récente interview à NBC News, Ralph Macchio a évoqué un "cadre plus large", encore plus de rivalité et "une saison faite pour les fans". Mais Netflix a déjà dévoilé un très court extrait de la suite dans la bande-annonce dévoilant l'arrivée de la série sur la plateforme. A la toute fin, on peut voir LaRusso face à un assaillant inconnu... qui pourrait être Chozen, le méchant du second film, joué par Yuji Okumoto. Sera-t-il le prochain personnage de la saga cinématographique à faire son arrivée dans la série ? Réponse bientôt !