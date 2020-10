Cobra Kai saison 3 : la date de sortie et le premier teaser dévoilés, une saison 4 commandée

Diffusée à l'origine sur Youtube, Cobra Kai est arrivée sur Netflix à la fin du mois d'août et a conquis les abonnés de la plateforme puisqu'elle s'est retrouvée dans le top 10 des programmes les plus vus en France et dans le monde entier. Une saison 3 est déjà prête à être diffusée et on sait enfin quand elle va débarquer.

Le premier teaser tease le futur de Miguel

L'année 2021 va très bien commencer grâce à Netflix : c'est le 8 janvier que la saison 3 de Cobra Kai sera mise en ligne sur la plateforme ! Il faut dire que les épisodes ont été tournés avant la pandémie de Covid-19 et sont donc déjà prêts à être mis en ligne. En plus de cette annonce, Netflix a aussi dévoilé un tout premier teaser d'une durée de 40 secondes qui montre des images inédites de la suite et tease le futur de Miguel (Xolo Maridueña). A la fin de la saison 2, l'ado était dans le coma après avoir fait une lourde chute à cause de Robby (Tanner Buchanan). Xolo Maridueña avait déjà annoncé son retour pour la troisième saison et on peut voir Miguel se réveiller dans la vidéo. Découvrez le teaser dans notre diaporama.

Une saison 4 commandée

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Netflix a d'ores-et-déjà annoncé que Cobra Kai reviendra pour une saison 4 ! On ne sait pas encore de combien d'épisodes elle sera composée. Une annonce qui prouve quand même que la série, suite des films Karaté Kid, a très bien fonctionné depuis son arrivée sur la plateforme.