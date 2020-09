Cobra Kai saison 3 : Miguel de retour dans la suite ? La réponse

36 ans après le premier film, la franchise Karaté Kid a fait son retour... en série. En 2018, YouTube lançait la première saison de Cobra Kai, très bien accueillie par la critique et le public. Dispo sur Netflix depuis quelques semaines, la série a touché un nouveau public et a même été classée durant plusieurs jours dans le top 10 des programmes les plus vus sur la plateforme en France. La fin de la saison 2 nous laissait sur un suspense concernant Miguel (Xolo Maridueña) : après une bagarre, l'ado était victime d'une chute et terminait inconscient à l'hôpital. Est-il en danger de mort pour la saison 3 ?

Miguel de retour dans la saison 3 de Cobra Kai ?

Pour l'instant, l'équipe de Cobra Kai garde le mystère sur le destin de Miguel mais une chose est sûre : Xolo Maridueña qui l'interprète sera bien de retour pour la saison 3 ! En novembre dernier, l'acteur avait fêté la fin du tournage de la troisième saison avec un message posté sur Twitter. "C'est la fin du tournage de la saison 4 de Cobra Kai. J'ai hâte que vous voyez le travail génial de l'équipe. Je suis reconnaissant à tous pour leur travail et leur engagement et suis ému de faire partie de la famille #CobraKai" avait-il tweeté avant de se corriger : "De la saison 3, parfois je suis un peu trop excité".

Un retour qui semble encore se confirmer... et pas que pour un épisode ! Ce mardi 15 septembre, Xolo Maridueña était l'invité de la chaîne YouTube Cobra Kai Kompanion où il a donné une longue interview. S'il n'a rien pu dire sur la saison 3, il a assuré qu'il serait bien présent et a même évoqué un possible retour pour une saison 4 ce qui laisse penser que Miguel va bien survivre ! L'acteur a aussi défendu Robby (Tanner Buchanan) et a même expliqué que la chute de Miguel pourrait être un simple accident et non un geste voulu par son adversaire. Mais alors, quelles conséquences cet "accident" aura-t-il sur Miguel ? Il faudra attendre pour le savoir.