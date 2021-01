Cobra Kai saison 4 : les premières infos sur la suite de la série Netflix

Depuis ce 1er janvier 2020, la saison 3 de Cobra Kai est dispo sur Netflix. Et déjà, les fans qui ont binge-watché tous les épisodes ont sûrement hâte de découvrir la saison 4, qui avait déjà été confirmée par la plateforme de streaming. Qu'est-ce qui vous attend dans la suite de la série dérivée de la saga Karaté Kid ? Que va-t-il se passer pour Miguel Diaz (Xolo Mariduena), Robby Keene (Tanner Buchanan), Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ?

En octobre 2020, Jon Hurwitz (l'un des producteurs et showrunners) avait annoncé sur Twitter que la saison 4 de Cobra Kai avait été entièrement écrite, que les scénarios des épisodes étaient tous prêts. Il avait aussi précisé que la production commencerait en janvier 2021. Et il a confirmé dans une interview pour Cinema Blend que "la saison 4 est entièrement planifiée", le tournage devrait donc se faire cette année, comme prévu. La date de sortie de la saison 4 est en revanche encore inconnue.

Le retour de 2 persos cultes de Karaté Kid ?

Du côté du casting, il devrait y avoir encore des retours dans la saison 4 de Cobra Kai. Dans la saison 3, vous avez pu retrouver Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen (Yuji Okumoto) de Karaté Kid 2 et même voir l'apparition d'Ali Mills Schwarber (Elisabeth Shue), alias l'ex de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso dans le premier film Karaté Kid. Et les producteurs et showrunners de la série Netflix, Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, ont confirmé à TVLine que Terry Silver (Thomas Ian Griffith) de Karaté Kid 3 pourrait bien arriver dans la saison 4.

"Ce n'est pas parce que Kreese a tendu la main à quelqu'un qu'il va nécessairement revenir dans la série" a d'abord nuancé Jon Hurwitz, "Cela dit, dans notre série, nous essayons de faire revenir l'acteur original qui a joué des personnages dans le passé autant que possible. Nous avons tous aimé le personnage de Terry Silver dans Karaté Kid 3 et son interprétation par Thomas Ian Griffith, donc si ce personnage devait revenir pour la saison 4, nous espérons que ce sera lui qui l'interprétera". "Il n'y a pas de confirmation, tout peut arriver, vraiment" a ajouté Hayden Schlossberg, "Mais je vais dire : si vous aimez Terry Silver, c'est probablement la meilleure série à regarder pour voir s'il se montre de nouveau. Mais nous ne pouvons rien promettre pour l'instant parce que c'est un mystère".

Les internautes, eux, sont nombreux à penser que Julie Pierce (Hilary Swank) de Miss Karaté Kid pourrait aussi faire une apparition dans Cobra Kai. Elle n'était pas dans la saison 3, mais les showrunners de la série Netflix voulant étendre l'univers de Miyagi dans la suite, réunir les deux élèves de Miyagi dans la saison 4 serait la meilleure chose à faire. D'autant plus qu'Hilary Swank est bien connue des abonnés Netflix, l'actrice ayant joué dans le film I Am Mother et dans la série Away (qui n'a pas été renouvelée).

Aisha (Nichole Brown) qui était dans les saisons 1 et 2 de Cobra Kai pourrait aussi revenir

Jon Hurwitz a aussi confié à TVLine qu'un autre personnage pourrait faire son retour dans la saison 4 de Cobra Kai. Et non, cette fois il ne s'agit pas d'une star de la saga Karaté Kid, mais d'un perso vu dans les saisons 1 et 2 de Cobra Kai : Aisha (Nichole Brown). Eh oui, car comme vous avez pu le voir, l'amie de Miguel et de Samantha (Mary Mouser) était absente de la saison 3. "Nous aimons Aisha et nous aimons Nichole Brown" mais elle a été évincée des épisodes. C'était aussi déjà arrivé : "certains personnages que nous aimions dans la saison 1 n'apparaissent pas du tout dans la saison 2, comme Kyler, Yasmine et Louie".

"Avant la saison 3, nous avons dit à Nichole la même chose que nous avons dit à ces acteurs : ce n'est pas parce qu'un personnage n'apparaît pas pendant un certain temps qu'il a quitté l'univers, qu'il ne peut pas y revenir. Nous aimons ce personnage, et peut-être la reverrons-nous un jour" a-t-il indiqué. Du coup, Aisha pourrait peut-être revenir dans la saison 4.