Cobra Kai saison 3 : deux personnages des films Karaté Kid pourraient arriver dans la série

Julie Pierce dans la saison 3 de Cobra Kai ?

Dans le top Netflix en France dès sa sortie, Cobra Kai a passionné les fans de karaté, les nostalgiques de Karaté Kid mais aussi tous les autres abonnés un peu curieux. Et alors que la saison 4 de Cobra Kai a déjà été commandée, la saison 3 sortira le 8 janvier 2020 sur Netflix. Et il se pourrait qu'il y ait des nouveaux personnages qui font partie de l'univers de Karaté Kid. Qui pourrait rejoindre Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka), John Kreese (Martin Kove) ou encore Miguel (Xolo Maridueña) ?

Alors que William Zabka avait teasé la saison 3 de Cobra Kai et qu'un premier teaser vidéo promet encore plus de baston, des rumeurs persistent sur les réseaux à propos des possibles personnages qui seront présents. Beaucoup de fans pensent qu'une autre figure importante du "Miyagi-Do universe" pourrait débarquer : Julie Pierce. Elle était jouée par Hilary Swank dans le film Miss Karaté Kid. Julie est la petite-fille du lieutenant Jack Pierce, un ami de Miyagi (Pat Morita). Elle pourrait donc venir prêter main forte à Daniel LaRusso qui espère poursuivre l'héritage de son Sensei.

Chozen Toguchi pourrait-il lui aussi arriver dans la série ?

L'autre nom qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est celui de Chozen Toguchi (qui était interprété par Yuji Okumoto) dans Karaté Kid : Le Moment de vérité 2. Chozen était le neveu et le meilleur élève de Sato Toguchi, le meilleur ami d'enfance de Miyagi. Même s'il a été formé par Sato, il a tout de même bien connu et côtoyé Miyagi et pourrait donc connaître ses secrets. Et le temps ayant aidé à réconcilier Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, il pourrait en être de même pour Daniel LaRusso et Chozen Toguchi.