Cobra Kai saison 4 : un méchant culte de Karate Kid de retour, une "véritable douleur" teasée

Il y a quelques semaines, Josh Heald - le showrunner de Cobra Kai, assurait devant la presse américaine que la saison 4 sera la plus folle de la série, "On veut s'assurer d'offrir des frissons, des larmes, des fous rires, et des coups de poing. (...) C'est encore plus énorme. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et j'ai hâte que les fans puissent voir tout ça".

Un retour qui va faire mal

Aujourd'hui, on comprend pourquoi le papa de cette fiction diffusée sur Netflix était aussi excité. La nouvelle a été officialisée ce jeudi 27 mai 2021, un personnage emblématique de la saga cinématographique Karate Kid va prochainement faire son apparition à l'écran. Ainsi, après Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka), c'est Terry Silver qui se retrouvera au centre des nouveaux épisodes. Et bien évidemment, il sera toujours incarné par Thomas Ian Griffith.

"Depuis le début de la série, nous avons minutieusement orchestré le moment parfait pour libérer le co-fondateur du dojo Cobra Kai dans cet univers" ont révélé Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg (les producteurs) dans un communiqué. Sans dévoiler le moindre spoiler, même si on se doute désormais que Terry Silver était la personne à qui Kreese a passé un coup de téléphone dans le final de la saison 3, le trio a ajouté, "On a hâte que le monde entier puisse découvrir le retour majestueux de Thomas Ian Griffith dans la franchise".

De fait, il ne devrait pas s'agir d'une simple apparition, Terry devrait à l'inverse avoir un véritable rôle à jouer dans la suite de cette histoire. Et si l'on se fie au tout premier teaser qui le met en scène (voir dans notre diaporama), "La véritable douleur débute maintenant", on peut s'attendre à quelques séquences badass et intenses. On connait des élèves qui vont souffrir.