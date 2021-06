Cobra Kai saison 4 : un personnage adoré des fans absent de la suite

La saison 3 de Cobra Kai était une nouvelle fois excellente, mais celle-ci manquait néanmoins d'un élément important : Stingray. En effet, le déjà cultissime personnage incarné par Paul Walter Hauser a malheureusement brillé par son absence des nouvelles intrigues. Une situation qui a déçu de nombreux fans, mais qui était visiblement inévitable.

L'absence de Stingray expliquée

Interrogé à ce sujet par Insider, le comédien a confessé que cette absence n'était pas dû à une envie de nouvelle direction des créateurs, mais à un problème d'emploi du temps, "Il y avait bien des discussions sur la façon d'intégrer Stingray, mais je pense que son omission a été décidée à la dernière minute car ils étaient en train de préparer ça en même temps que je m'apprêtais à tourner le film Cruella. Ca n'aurait donc pas fonctionné en terme de planning".

Il est vrai que ces dernières années, l'agenda de Paul Walter Hauser ne s'est jamais désemplit avec des rôles importants dans des films comme BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, Songbird ou encore Le Cas Richard Jewell. Et visiblement, si on lit entre les lignes de sa déclaration suivante, c'est ce qui causera une nouvelle fois son absence de la saison 4, attendue à la fin de l'année sur Netflix : "Mais peut-être que plus tard, il y aura une possibilité de me ramener dedans". Après tout, s'il n'en sait rien, c'est qu'il n'a logiquement pas participé au récent tournage.