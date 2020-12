Cobra Kai saison 3 : la bande-annonce qui tabasse et dévoile le destin de Miguel

Le 28 août dernier, Netflix mettait en ligne les deux premières saisons de Cobra Kai, à l'origine diffusée sur YouTube Premium et les abonnés se sont jetés sur les épisodes qui mettent en scène Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka), 34 ans après Karaté Kid. Avant cela, une saison 3 avait déjà été tournée et elle sera disponible directement sur Netflix début 2021. Heureusement vu les cliffhangers du final de la saison 2. Entre le destin de Miguel (Xolo Maridueña) et le retour possible d'Ali (Elizabeth Shue), on avait bien besoin d'une suite !

Miguel bien vivant... mais handicapé ?

Xolo Maridueña l'avait confirmé, Miguel sera bien de retour dans la saison 3 de Cobra Kai. A la fin de la saison 2, l'ado avait fait une terrible chute après avoir été poussé par Robby (Tanner Buchanan) et était dans le coma. La bande-annonce de la saison 3 de Cobra Kai, dispo en VF dans notre diaporama, montre que le personnage va bien survivre. Mais cet accident pourrait avoir de graves conséquences puisqu'on peut comprendre dans les images qu'il pourrait être handicapé ou, du moins, perdre momentanément l'usage de ses jambes.

Daniel LaRusso et Johnny Lawrence s'associent

Cette bande-annonce mise aussi sur l'action et laisse entendre que Daniel et Johnny vont faire la paix. Quant au retour d'Ali teasé à la fin de la saison 2 ? La bande-annonce n'y fait pas allusion. Netflix a-t-elle décidé de garder le mystère ? Elizabeth Shue reprendra-t-elle bien son rôle ? Cobra Kai est en tout cas déjà renouvelée pour une saison 4.