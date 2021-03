Les Irréguliers de Baker Street : l'univers de Sherlock Holmes revisité et flippant sur Netflix

Une brèche vers l'au-delà, des pouvoirs magiques, des morts vivants, des corbeaux tueurs... A première vue, aucun de ces éléments ne correspondent à l'univers de Sherlock Holmes. Et pourtant, c'est bien dans ce monde imaginé par Sir Arthur Conan Doyle que prendra place l'intrigue des Irréguliers de Baker Street, la nouvelle série de Netflix.

Une réécriture intrigante de l'univers

Plongée dans le Londres de l'époque Victorienne, l'histoire suivra un groupe d'enfants des rues recrutés par Jon Watson (Royce Pierreson), pour le compte du célèbre Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes), afin d'enquêter sur d'étranges événements qui frappent la capitale anglaise. Une intrigue familière pour les lecteurs - les Irréguliers sont réellement des personnages issus de la saga littéraire au service de notre duo préféré, même si la ressemblance s'arrêtera ici.

Comme on peut le découvrir dans la première bande-annonce, cette fiction nous proposera en effet un univers fantastique inédit et surtout, elle devrait mettre en scène des versions inquiétantes (maléfiques / dangereuses ?) de Watson et Sherlock. Difficile d'en savoir plus à ce sujet pour l'instant (seront-ils vraiment les méchants ?), mais la partie surnaturelle de la série, qui devrait principalement prendre le pas sur la partie policière, nous promet déjà des séquences aussi angoissantes que violentes (yeux percés, visages découpé...), ce qui a le don de nous intriguer.

Les Irréguliers de Baker Street sera mise en ligne le 26 mars 2021 sur Netflix.