Louis Partridge (Enola Holmes) : qui est l'acteur de 17 ans ?

Zoom sur l'acteur de seulement 17 ans

Mais qui est l'acteur de seulement 17 ans ? Après avoir tourné dans deux courts-métrages lorsqu'il avait 11 ans, il joue dans Amazon Adventure en 2017 puis dans une scène de Paddington 2, laquelle sera coupée au montage ! Ne baissant pas les bras, il décroche en 2018 un rôle dans la série historique Les Médicis : Maîtres de Florence. Après Enola Holmes, on devrait le retrouver dans The Lost Girls, dont la sortie est prévue en 2021. Une carrière d'acteur qu'il développe en parallèle de l'école. Car oui, l'ado originaire de Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres, est toujours scolarisé et vit chez ses parents. On espère que Enola Holmes fera décoller sa carrière mais c'est bien parti puisqu'il a dépassé les 3 millions d'abonnés sur Instagram !