Henry Cavill en couple : il officialise avec sa nouvelle chérie Natalie Viscuso

Tu as déjà du mal à te remettre du fait que Regé-Jean Page est bien en couple ? Tu ne pourras pas non plus séduire une autre bombe d'une série Netflix : Henry Cavill. L'interprète de Superman dans les films DC et du Sorceleur Geralt de Riv dans The Witcher n'a pas toujours évoqué publiquement ses histoires d'amour mais cette fois, l'acteur de 37 ans est amoureux et veut que tout le monde le sache !

Henry Cavill officialise avec Natalie Viscuso sur Instagram

En début de semaine dernière, Henry Cavill était aperçu et photographié main dans la main avec une jolie blonde. Il n'aura pas fallu longtemps pour découvrir son identité : ce week-end, l'acteur de The Witcher a présenté officiellement sa nouvelle girlfriend sur son compte Instagram. Il a posté une photo où on peut les voir jouant aux échecs. "Me voici faisant semblant d'être sûr de moi juste avant que ma belle et brillante amoureuse Natalie m'ait détruit aux échecs" a écrit Henry Cavill en légende de l'image.