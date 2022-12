"Je ne reviendrai pas en Superman" : Henry Cavill viré violemment par DC, l'annonce choc

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les fans d'Henry Cavill. Au début du mois de novembre, on apprenait que l'acteur a décidé de lâcher la série The Witcher, disponible sur Netflix. Après la saison 3, attendue pour 2023, ce n'est donc plus lui qui incarnera Geralt de Riv mais Liam Hemsworth. Certains pensaient que ce départ était lié au personnage de Superman : en octobre, après son apparition surprise dans Black Adam, Henry Cavill annonçait son grand retour dans le rôle du héros, cinq ans après sa dernière apparition dans Justice League.

Sauf que la semaine dernière, des rumeurs laissaient entendre que le rôle de l'acteur serait menacé. Suite au remaniement chez DC Studios, les nouveaux boss James Gunn et Peter Safran ont décidé de faire le ménage. En plus d'annuler Wonder Woman 3, les cinéastes ont aussi choisi... de virer Henry Cavill.

"Cette nouvelle n'est pas facile, mais c'est la vie"

C'est sur Instagram que Henry Cavill a annoncé qu'il ne reprendrait pas son rôle de Superman à l'avenir. Dans un post, l'acteur a annoncé qu'il avait des "nouvelles tristes" à annoncer. "Au final, je ne reviendrai pas en Superman. Après que le studio m'a dit d'annoncer mon retour en octobre (...) cette nouvelle n'est pas la plus facile mais c'est la vie. Le changement de garde est une chose qui arrive. Je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite ainsi qu'à tous ceux qui sont liés à ce nouvel univers, beaucoup de chance et un bel avenir."

Il remercie les fans

Dans la suite de son message, l'interprète du héros a aussi remercié les fans qui l'ont soutenu. "Pour ceux qui ont été à mes côtés pendant ces années... Nous pouvons faire un peu notre deuil mais nous devons nous souvenir que Superman est toujours là. (...) Mon tour de porter la cape est terminé mais ce pour quoi Superman se bat ne s'arrêtera jamais. C'était une aventure drôle avec vous tous." écrit l'acteur.