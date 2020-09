James Bond : Henry Cavill futur remplaçant de Daniel Craig ? Il est prêt

Superman dans le DCEU, Geralt dans The Witcher, Sherlock Holmes dans Enola Holmes... depuis le début de sa carrière, Henry Cavill enchaîne les rôles mythiques au cinéma et dans le monde des séries. Et à en croire ses récents propos, il n'a aucunement l'intention de s'arrêter là.

Henry Cavill, futur agent secret ?

Ce n'est plus un secret, le prochain film James Bond sera le dernier porté par Daniel Craig. Et tandis que des rumeurs laissent entendre que son successeur pourrait être Tom Hardy (Venom), Henry Cavill semble également prêt à enfiler le costume de l'agent 007.

"Si Barbara Broccoli [productrice de James Bond] et Mike G. Wilson [co-producteur de la saga] étaient intéressés par cette idée, évidemment que je sauterais pour saisir cette opportunité" a confessé l'acteur auprès de GQ. Puis, il a par la suite ajouté, "Actuellement, ce sont juste des idées en l'air, on verra ce qu'il se passera. Mais oui, j'adorerais jouer James Bond, ça serait très très excitant".

Et quand on sait qu'Henry Cavill est absolument incroyable dans la peau d'un espion en costume (poke l'excellent film The Man from U.N.C.L.E.), on ne peut qu'espérer que cette déclaration tombera dans les bonnes oreilles...