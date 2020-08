The Witcher saison 2 : Henry Cavill dévoile une photo des coulisses

Prévue pour 2021 sur Netflix, la saison 2 de The Witcher va-t-elle être repoussée ? En mars dernier, le tournage de la série était interrompu suite à la pandémie de Covid-19. Si certains tournages de séries de Netflix n'ont pas encore repris comme celui de Stranger Things, Henry Cavill a pu renfiler la perruque de Geralt : les caméras tournent de nouveau depuis la semaine dernière. Et évidemment, l'équipe a dû mettre en place de nouvelles mesures pour éviter toute contamination au coronavirus.

Henry Cavill dans les coulisses de The Witcher

Sur son compte Instagram, Henry Cavill a dévoilé une nouvelle photo inédite du tournage de la saison 2 de The Witcher qui prouve que Geralt de Riv va passer un mauvais moment. Sur l'image, on peut voir l'acteur dans les mains de ses maquilleuses qui lui enlève sa perruque mais aussi ses nombreuses fausses blessures. L'occasion pour celui qui a joué Superman au cinéma d'évoquer sa transformation pour incarner le Sorceleur. "Pas de calotte cette fois. Juste deux genres de scotch médical et de la glue. L'enlever est une joie" a écrit l'acteur en légende de l'image, évoquant sa perruque :