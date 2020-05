Henry Cavill de retour en Superman... mais pas dans un film solo

Du côté de DC, il y a du changement à venir. Exit Ben Affleck, c'est désormais Robert Pattinson qui va incarner Bruce Wayne aka Batman dans un film réalisé par Matt Reeves dont le tournage est à l'arrêt suite à la pandémie de Coronavirus. Certains fans tremblaient à l'idée de ne plus voir Henry Cavill dans le DC Extended Universe mais l'acteur avait rassuré les fans en novembre 2019. "Je n'ai pas abandonné ce rôle. Il y a encore énormément de choses que je dois apporter pour Superman" avait-il confié. Même s'il est très occupé par The Witcher dont la saison 2 arrivera en 2021 et dont le tournage est en pause, l'acteur pourrait bien renfiler le costume plus tôt que prévu.

Superman de retour avec un cameo ?

C'est Deadline, souvent très bien renseigné, qui a dévoilé le retour prochain de Superman sur grand écran. Mais pas dans un Man of Steel 2. En effet, Clark Kent ne devrait pas avoir droit à un film solo puisque le site précise : "Nous avons entendu que Cavill pourrait revenir de plusieurs façons différentes, pas dans un film solo, mais il y a des plans pour le faire revenir".

Piste envisagée ? Un possible cameo dans un film à venir. Mais dans quel film pourrait-on revoir Henry Cavill en costume ? Plusieurs longs métrages pourrait être concernés comme Suicide Squad 2 et The Batman - même si Deadline explique qu'il est peu probable de le voir dans ces deux films. Il serait cependant plus probable que cette possible apparition concerne l'un des films suivants : Shazam 2, Black Adam qui sera porté par Dwayne Johnson ou même dans Aquaman 2 ou The Flash. Warner Bros et Henry Cavill n'ont pour l'instant pas réagi à cette info. En attendant, les fans pourront retrouver Superman dans la Snyder's Cut de Justice League qui sera disponible en 2021 sur HBO Max.