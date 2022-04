La Chronique des Bridgerton saison 3 : le personnage central dévoilé ? Simone Ashley (Kate) fait une grosse gaffe

Dans cette interview, celle qui a donné la réplique à Jonathan Bailey a aussi confirmé le début du tournage cet été et dévoilé être heureuse de retrouver prochainement l'équipe. Dans de précédentes interviews, l'interprète de Kate avait confié qu'elle avait hâte de continuer d'explorer l'histoire de son personnage, maintenant qu'elle s'est mariée avec Anthony. "J'aimerais que Kate se lâche un peu dans la saison 3 et qu'elle nage dans cet amour. Je pense qu'ils le méritent. Elle est maintenant en charge de la famille et elle a de quoi faire ! Je pense qu'elle peut y arriver. Je veux garder cette douceur et cette vulnérabilité chez Kate et elle peut partager ça avec Anthony. Je suis excitée qu'elle ait sa maison et sa famille. Je suis excitée de la voir grandir. Je pense que j'aimerais une Kate plus courageuse, moins bornée et avec un grand coeur" avait-elle confiée à Deadline. Jonathan Bailey a lui aussi donné des pistes pour la suite du couple.